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Başlarını birbirine dayayıp o cümleyi söylediler... Beylikdüzü'ndeki dehşette ifadesi ortaya çıktı! Odadan çıktığında sesleri geldi

01.12.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir evde 20 yaşındaki Muhammet Yusuf Tekin ile 19 yaşındaki Duygu Unutmaz'ın cesedi bulundu. Genç erkeğin, genç kızı vurduğu sonra da intihar ettiği iddia edilirken genç erkeğin anne ve ağabeyinin ifadesi ortaya çıktı. Annenin ifadesinde; oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayayıp intihar edeceklerini söylediğini anlattığı öğrenildi. Olay alakalı inceleme devam ediyor.

Başlarını birbirine dayayıp o cümleyi söylediler... Beylikdüzü'ndeki dehşette ifadesi ortaya çıktı! Odadan çıktığında sesleri geldi

Beylikdüzü'ndeki dehşete düşüren olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir evde iki gencin cansız bedeni bulunmuştu. Saat 10.30 sularında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede gerçekleşen olayda korkunç bir iddia ortaya atılmıştı. Olayla ilgili inceleme sürerken cesedi bulunan gençlerden erkek olanın annesinin ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

"ARANMASI VARDI! GECE ELİNDE SİLAHLA GELDİ"

İddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Annesi ve abisinin verdiği ilk ifadede, Muhammet Yusuf Tekin'in aranması olduğunu ve gece elinde silahla eve geldiğini bir süre sonra ise sevgilisi olduğunu öne sürdükleri Duygu Unutmaz'ın yanına geldiğini belirttikleri öğrenildi.

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"BAŞLARINI YAN YANA DAYAYIP İNTİHAR EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Annenin, saat 10.30 sıralarında eve girdiğinde oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayayarak intihar edeceklerini söylediklerini, kendisinin odadan çıktığında ise silah sesini duyduğunu söylediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken mahalle sakini, “Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü ceset

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