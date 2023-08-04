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Başlattığı geleneğin kurbanı oldu! Şaşkına çeviren görüntüler: Kıyafetlerini parçalayıp yağa buladılar

04.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında 20 yıl çalışan Erol Toprak (44) 14 yıl önce başlattığı gelenekle uğurlanıp emekli oldu. Arkadaşları tarafından iş kıyafetleri parçalanıp, çamur ile yağa bulanan Toprak, “Bu geleneği ben başlatmıştım. 14 senedir devam ediyoruz. Sıra bana geldi. Arkadaşlarım ‘sen başlattın sıra sana geldi’ diyerek yırtmaya başladı” dedi. İşte o ilginç görüntüler...

Başlattığı geleneğin kurbanı oldu! Şaşkına çeviren görüntüler: Kıyafetlerini parçalayıp yağa buladılar

Madenci Erol Toprak, 14 yıl önce çalıştığı özel maden ocağında arkadaşlarıyla, emekli olanların üzerine çamur, talaş ve yağ dökülerek kıyafetlerinin yırtıldığı bir gelenek başlattı.

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Geleneğe göre, son iş gününde mesaisini tamamlayan maden işçisi ocağın ağzına geldiğinde çalışma arkadaşları onun üzerine çamur, talaş ve yağ atıyor, iş kıyafetlerini elleriyle parçalıyor.

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Çamur ve yağa bulanan madencinin kıyafetleri de yırtılınca ocaktan çıkmaya başlıyor ve ocak girişinde hortumla su tutulup fırçalanarak temizleniyor.

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14 yıl önce bu geleneği başlatan Erol Toprak emekli oldu. Gelenek Toprak için de uygulandı.

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Erol Toprak’ın kıyafetleri parçalanmış, çamur ve yağa bulanmış halde madenden çıkışı ve arkadaşları tarafından temizlenmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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‘SEN BAŞLATTIN, SIRA SANA GELDİ’

Gelenekle uğurlananların mutlu ayrıldığını belirten Toprak, “İş yerinde kardeş gibiyiz hepimiz. 20 senelik kirimizi atmak için böyle bir şey yapıyoruz. İş kıyafetlerini yırtıyoruz. Ben en son insanları yıkayan kişiydim. Bütün bu gelenek bizim başımıza geldi. 14 sene önce ben başlatmıştım. Sıra bana geldi. Aynı şeyi de biz yaşadık. Arkadaşlarım ‘sen başlattın sıra sana da geldi’ deyip yırtmaya başladılar. Su çamur talaşa buladılar” dedi.

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(DHA)

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Madenci Zonguldak emekli

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