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Başpiskoposun Akdamar memnuniyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nce 3 yıl aradan sonra yapılacak ayin için hazırlıklar sürüyor - Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan: - "Türkiye değişiyor, Türkiye eski Türkiye değil artık. Hem güçlü hem de azınlıkların haklarını veren bir devlet, bir hükümetimiz var" - "2011'de 7 bin kişiye yakın gelmişlerdi, bu sefer 7 bin kişi bekleyemeyiz ama 2-3 bin kişinin gelmesi de bizim için büyük bir rakamdır. Aldığımız haberlere göre zaten şimdiden bir canlanma var Van şehrinde ve otellerde neredeyse yer kalmamış" - Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan: - "Bölgedeki normalleşmenin bir yansıması olarak, burada ayin gerçekleşmesi bizleri mutlu ediyor. Bu sene çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Ayin öncesi gidiş gelişlere de baktığımız zaman çok farklı ve yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz"

VAN / İSTANBUL (AA) - NECAT HAZAR / HALİS AKYILDIZ - Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nce 3 yıl aradan sonra yapılacak ayin için hazırlıklar sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, bölgede huzur ve güven ortamını da sağladı.

Gevaş ilçesindeki Akdamar Kilisesi'nde 2015 yılından bu yana güvenlik nedeniyle ara verilen ayin, 9 Eylül'de yeniden yapılacak.

Ayine yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

- "Biz bu ülkede varlığımızı hissettik"

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası'nın özelliğini, üstünde bulunan Surp Haç Kilisesi'nden aldığını söyledi.

Akdamar Adası ve kilisesinin tarihi yönden kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ateşyan, buranın bin yıldan fazla süredir varlığını koruduğunu anlattı.

Uzun bir süre kilisede ayin yapılmadığını, AK Parti Hükümeti'nin gelişiyle birçok şeyin değiştiğini vurgulayan Ateşyan, "2007 yılında onarılan Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde, bizim ricamız, isteğimiz üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı senede bir sefer olmak üzere ayin yapma izni verdi bize." diye konuştu.

Aram Ateşyan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de yer alacağı ayine, Türkiye'nin birçok yerinden, özellikle İstanbul'dan Ermeni cemaatinin katılacağını, kültürel faaliyette bulunacaklarını kaydetti.

Ermenistan'dan çok sayıda kişinin de ayine katılacağını duyduklarını ifade eden Ateşyan, şöyle dedi:

"2011'de 7 bin kişiye yakın gelmişlerdi, bu sefer 7 bin kişi bekleyemeyiz ama 2-3 bin kişinin gelmesi de bizim için büyük bir rakamdır. Aldığımız haberlere göre zaten şimdiden bir canlanma var Van şehrinde ve otellerde neredeyse yer kalmamış. Demek ki epeyce kişi gelip adaklarını sunacak."

Van'ın artık huzur içinde olduğunu aktaran Ateşyan, "Tarihi bir şehrimizdir, Ermeniler, Türkler, dünya için. Van özel bir şehir olduğu için de özel yerini koruması gerekir. İtina gösterilmesi lazım, turistik bir şehirdir. Dünyanın gözünün üstünde olduğu bir şehirdir. Van'ı, Akdamar'ı, Van Kalesi'ni, diğer tarihi yerleri tanıtmak lazım. Van birçok şehirden daha önemli bizler için." diye konuştu.

Aram Ateşyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin geldiği yıla kadar Türkiye'de birçok şey tabuydu ve özellikle biz azınlıkları üzüyordu. AK Parti'nin gelişiyle birçok tabu yıkıldı. Kiliselerimizi onarıyoruz hatta kilise yapma izni bile bazı cemaatlere veriliyor. Dolayısıyla birçok sıkıntılı tabu zaten ortadan kalktı ve biz bu ülkede varlığımızı hissettik. Türkiye değişiyor, Türkiye eski Türkiye değil artık. Hem güçlü hem de azınlıkların haklarını veren bir devlet, bir hükümetimiz var."

- "İlgili tüm kurumlarla bir koordinasyon içerisindeyiz"

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da ayinden kaynaklı yaşanacak turist akışının bölgenin güzelliklerinin tanıtılmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Bölgedeki normalleşmenin bir yansıması olarak, burada ayin gerçekleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Hakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Ayin öncesi gidiş gelişlere de baktığımız zaman çok farklı ve yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz. Eş zamanlı olarak ayin öncesi ve sonrası Gevaş'ta festivaller oluyor. Onlardan kaynaklı olarak da bir yoğunluk olacak. Biz gelen misafirlerimizin güzel bir gün geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Gerek Türkiye'deki vatandaşların gerekse de yurt dışından gelecek olanların dini vecibelerini yerine getirmesi de bizi mutlu eden noktalardan bir tanesidir."

- "Çalışma grubu oluşturuldu"

Herkesin gönül rahatlığıyla Van'a gelebileceğini anlatan Sinan Hakan, şöyle devam etti:

"İlgili tüm kurumlarla bir koordinasyon içerisindeyiz. Van Valiliği başkanlığında bir çalışma gurubu var. Büyükşehir Belediyesi, Gevaş Belediyesi ve Kaymakamlığı, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, işin emniyet yönünü yürüten başka kurumlar da var. Yani yetkili tüm kurumlar, keyifli, güzel ve güven içerisinde ayinin yapılması için elinden geleni yapıyor. Gönül rahatlığıyla da misafirlerimizin gelmesini istiyoruz. Turizmci arkadaşlarımız ile görüşmelerimiz oldu. Van'daki tüm oteller şu anda dolu."

Gevaş Belediye Başkanı Hakan, konaklama sıkıntısı yaşayanların gerekirse evlerde misafir edileceğini sözlerine ekleyerek, "Daha önceki yıllarda 'Evimizi misafirlerimize açıyoruz' şeklinde bir kampanya vardı. Biz bu sene de kampanyayı sürdürüyoruz. İlçe halkımız olsun, Van'daki dostlarımız olsun, bu konuda zaten o duyarlılığı gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akdamar Kilisesi Ayin Gevaş Van

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