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Basra'da dünkü olayların bilançosu: 3 ölü, 50 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Basra'da dünkü olayların bilançosu: 3 ölü, 50 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı devam eden gösterilerde dün 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak Meclisi'ne bağlı İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Heymin Bacalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümet Basra'ya yönelik sessiz. Kentte güvenlik zaafı söz konusu. Bunun yanında özel ve kamu mallarına da zarar verme olayları arttı." dedi.

Bacalan, dün yaşanan olaylarda 3 göstericinin hayatını kaybettiğini, 50'sinin yaralandığını söyledi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir de yazılı açıklamasında, ölü ve yaralı sayısını doğruladı.

Bedir, yaralılardan 26'sına gerçek mermi isabet ettiğini aktardı.

- Basra'daki gösteriler

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basarak ateşe vermişti.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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