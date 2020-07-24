Başrol Kylian Mbappe'nin: FIFA 21'den yeni fragman geldi! FIFA 21 fiyatı ne kadar?

FIFA 21 hakkındaki beklentiler oldukça yüksekti. Zira, EA Sports ilk fragmanıyla FIFA 21'in özelliklerine dair umutlandırdı. Geride bıraktığımız günlerde ise FIFA 21 resmi YouTube kanalı, FIFA 21'in yeni fragmanı için bir hatırlatıcı kurdu. Hatta bu hatırlatıcı videonun kodlarına bakan meraklı bir FIFA takipçisi, FIFA 21 kapak yıldızlarının isimlerini bulduğunu dahi iddia etti. Nitekim, tüm bu gelişmelerden sonra 23 Temmuz akşamı FIFA 21'in yeni fragmanı yayınlandı. FIFA 21'in yeni fragmanında ise başrol Paris Saint-Germain'in gelecek vadeden yıldızı Kylian Mbappe'nindi.
FIFA 21 tanıtımında Kylian Mbappe'nin hikayesi konu alındı. Kylian Mbappe'ye ise Layvin Kursawa, Marco Veratti ve Juan Bernat gibi isimler eşlik etti. Koronavirüsten kaynaklı olarak hepimizin video konferans uygulamalarıyla sohbet ettiği bu dönemde, bu dörtlü de fragmandan anlaşıldığı kadarıyla FIFA 21'i birlikte oynadılar. FIFA 21 fragmanında ise bu dörtlüyle, oyunun belki de en can alıcı özelliklerinden biri olan sokak futboluna vurgu yapıldı. Ancak fragmanda rolü olan tek kişi ne Kylian Mbappe ne de sokak futboluydu.
Video kodlarında ismi bulunan Atletico Madrid'in başarılı forveti Joao Felix, Liverpool ile şampiyonluk yaşayan Trent Alexander-Arnold ve Borissia Dortmund'ta imkansızları başaran Erling Halland da Mbappe ile fragmanda yer aldı. Bu noktada ise oyunun dinamiklerine ve Holland'ın meşhur gol sevincine vurgu yapıldı. EA Sports'un aktardıklarına göre ise oyunda arkadaşlarımızla Fut modunda ilerleyebileceğiz. Kariyer modunda ise simüle edilen maçlara istenildiği takdirde müdahale edebileceğiz. Yani kontrol elimize geçtiğinde mağlup olmak üzere olduğumuz bir maçta çılgın geri dönüşmek yapmamız söz konusu.
FIFA 21'de FUT Co-Op adında yeni bir özellik daha olacak. Bu özellik sayesinde arkadaşlarınızla bölge rakipleri ve ekip karşılaşmaları gibi haftalık müsabakalara katılacaksınız. Bunun sonucunda da ödül kazanacaksınız. Bunun dışında FIFA 21'de özellikle sokak futbolu, oyun dinamikleri, oyuncu hareketleri ve grafiklerde iyileştirme yapıldığı kısa fragmandan bile anlaşılıyor. Oyun elimize geçtiğinde ise oyunun FIFA 20 ile arasındaki farklar daha detaylı olarak ortaya çıkacaktır. FIFA 21 ne zaman çıkacak diye soranlara hatırlatalım; FIFA 21 9 Ekim tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında oynanabilecek. Ancak FIFA 21 Ultimate Edition veya FIFA 21 Champions Edition sürümünden birini satın alırsanız oyunu 6 Ekim'de oynama şansınız var.
FIFA 21 Standart Sürümü fiyatı - 499 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü fiyatı - 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
FIFA 21 Ultimate Sürümü fiyatı - 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)