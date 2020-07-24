Başrol Kylian Mbappe'nin: FIFA 21'den yeni fragman geldi! FIFA 21 fiyatı ne kadar?

FIFA 21 hakkındaki beklentiler oldukça yüksekti. Zira, EA Sports ilk fragmanıyla FIFA 21'in özelliklerine dair umutlandırdı. Geride bıraktığımız günlerde ise FIFA 21 resmi YouTube kanalı, FIFA 21'in yeni fragmanı için bir hatırlatıcı kurdu. Hatta bu hatırlatıcı videonun kodlarına bakan meraklı bir FIFA takipçisi, FIFA 21 kapak yıldızlarının isimlerini bulduğunu dahi iddia etti. Nitekim, tüm bu gelişmelerden sonra 23 Temmuz akşamı FIFA 21'in yeni fragmanı yayınlandı. FIFA 21'in yeni fragmanında ise başrol Paris Saint-Germain'in gelecek vadeden yıldızı Kylian Mbappe'nindi.

İŞTE FIFA 21'İN ÖZELLİKLERİ

FIFA 21 tanıtımında Kylian Mbappe'nin hikayesi konu alındı. Kylian Mbappe'ye ise Layvin Kursawa, Marco Veratti ve Juan Bernat gibi isimler eşlik etti. Koronavirüsten kaynaklı olarak hepimizin video konferans uygulamalarıyla sohbet ettiği bu dönemde, bu dörtlü de fragmandan anlaşıldığı kadarıyla FIFA 21'i birlikte oynadılar. FIFA 21 fragmanında ise bu dörtlüyle, oyunun belki de en can alıcı özelliklerinden biri olan sokak futboluna vurgu yapıldı. Ancak fragmanda rolü olan tek kişi ne Kylian Mbappe ne de sokak futboluydu.