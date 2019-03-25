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Başsavcı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’a giden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Başbakan Boyko Borisov ile görüştü.Bulgar mevkidaşı Sotir Tsatsarov’un daveti üzerine Bulgaristan’da bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’nın Başbakan Boyko Borisov’la yaptığı görüşmede sığınmacı krizi, terör tehditleri ve organize suçlarla mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’a giden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Başbakan Boyko Borisov ile görüştü.
Bulgar mevkidaşı Sotir Tsatsarov’un daveti üzerine Bulgaristan’da bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’nın Başbakan Boyko Borisov’la yaptığı görüşmede sığınmacı krizi, terör tehditleri ve organize suçlarla mücadele konularının ele alındığı belirtildi. Başbakan Borisov, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada “Türkiye, en yakın komşumuz olmakla beraber göç ve terörizmle mücadele alanında çok önemli partnerimiz“ dedi.
Borisov, Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan anlaşma neticesinde Bulgaristan - Türkiye sınırında ‘sıfır sığınmacı akını’ gözlendiğini vurguladı.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya da değinen Borisov, söz konusu anlaşmanın tüm AB ülkeleri için önemli olduğunu belirtti.

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