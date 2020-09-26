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Başsavcılık'tan 17 yıl boyunca eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 01:06 | Son Güncelleme

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan kentteki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin, mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedildiğini ve bu tedbir kararlarının ihlali nedeniyle şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulandığını belirtti.

Başsavcılık'tan 17 yıl boyunca eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama

17 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirten 6 çocuk annesi S.Ü yaşadıklarını, "Ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Kadınlarla ilişkisini izletti. Annemin, abimin evlerini, arabalarını ateşe verdi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yanıma gelip çocuklarımın gözü önünde beni darp etti" sözleriyle anlatmıştı. Konuya ilişkin Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

18 AYRI SORUŞTURMA

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, önceki gün basında adı geçen S.Ü.’nün boşandığı eşiyle ilgili şikayetlerine dair 2011 ile 2020 yılları arasında 18 ayrı soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili soruşturmaların etkin şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi: "Bu soruşturmalardan dördünde şüphelinin mağdur ve ailesine yönelik gerçekleştirdiği tehdit, hakaret, yakarak mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından şüphelinin cezalandırılması istemiyle kamu davası açılırken, bir soruşturma da uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Diğer 15 dosyada ise delil yetersizliği sebebiyle takipsizlik kararı verilmekle birlikte 2020 yılında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından ötürü başlatılan üç soruşturma ise halen derdest durumdadır. Şüpheli bu süreçte kayın biraderine yönelik mala zarar verme eyleminden dolayı 2 ay süresince tutuklu kalmıştır. Mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 6284 sayılı kanun uyarınca aşamalarda 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Yine bu tedbir kararlarının ihlali nedeni ile şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulanmıştır."

Açıklamada, haberlere yansıyan bir kısım iddiaların yıllar öncesine ait olduğu, ileri sürülen yeni iddiaların da açılan soruşturma kapsamında titizlikle araştırıldığı belirtildi.

(İHA)

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