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Başsavcılıktan "Le Mesurier" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:32 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: -"Soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur" - "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle maktulun eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.

Le Mesurier'in, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda dün cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ölüme ilişkin bazı basın yayın organlarıyla görsel medyada çıkan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle James Gustaf Edward Le Mesurier'un eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur."

- Çalışanların ifadelerine başvuruldu

Bu arada, soruşturma kapsamında, Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in yanı sıra bazı çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

Ayrıca soruşturma kapsamında evde bulunan bazı elektronik eşyalarla Winberg'in cep telefonunun incelendiği öğrenildi.

Winberg'in, eşi Le Mesurier'in bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı söylemesi ve evde bazı ilaçlar bulunması nedeniyle Le Mesurier'in hastane kayıtlarının incelendiği belirtildi.

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