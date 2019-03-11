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Başsavcılıktan Mansur Yavaş soruşturmasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında Avukatlık Kanunu kapsamında, görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından son soruşturma açılması talebiyle 7 Mart'ta iddianame düzenlendiğini, iddianameyi kabul eden Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesinin de Yavaş'a beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderdiğini duyurdu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında Avukatlık Kanunu kapsamında, görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından son soruşturma açılması talebiyle 7 Mart 2019'da iddianame düzenlendiğini, ertesi gün iddianameyi kabul eden Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesinin de Yavaş'a beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderdiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın kuruluşlarında Yavaş hakkında yer alan haberler üzerine açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Müşteki Necmettin Kesgin'in avukatları Levent Ekmen ve Özgür Ilgaz'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, avukat Mansur Yavaş hakkında, görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından suç duyurusunda bulundukları bildirilen açıklamada, bunun üzerine başsavcılığın, Avukatlık Kanunu'nun 58. ve devamı maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığından soruşturma izni istediği kaydedildi.

Avukatlık Kanunu'nda öngörülen yasal süreç sonrasında verilen soruşturma ve kovuşturma izinleri üzerine dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına en yakın ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı sıfatıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edildiği aktarılan açıklamada, başsavcılığın da 5 günlük yasal süre içerisinde iddianame düzenleyerek son soruşturma açılması talebiyle 7 Mart 2019'da dosyayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, iddianameyi ertesi gün kabul eden mahkeme tarafından da ilgiliye beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderildiği bildirildi.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Mansur Yavaş

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