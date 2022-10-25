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Baştan sona yanlış! Asla inanmamanız gereken herkesin uyguladığı hijyen efsaneleri

25.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yere düşen yiyecek, 5 saniye içinde alınırsa yenebilir mi? Her gün duş almak gerekli mi? Eller kaynar suyla mı yıkanmalı? Kulaktan kulağa dolaşan birçok hijyen uygulaması aslında bir efsaneden ibaret. Sağlık uzmanları bazılarına uygulanabilir dese de bazılarının kesinlikle yapılmaması gerekiyor.

Baştan sona yanlış! Asla inanmamanız gereken herkesin uyguladığı hijyen efsaneleri

Ünlü Hollywood çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis geçtiğimiz aylarda her gün duş almadıklarını açıkladı. Onların bu açıklaması sonrası birçok ünlü ismin her gün duş almadığı, hatta bazılarının sadece kendilerini kirli hissettiklerinde banyo yaptıkları ortaya çıktı.

SABUNLA SİLDİ

Kutcher, çocuklarına banyo yaptırmayı tercih ettikleri zaman hakkında, "Üzerlerindeki kiri görebiliyorsanız, temizleyin. Aksi takdirde, hiçbir anlamı yok" dedi. Mila Kunis ise, vücudunu sabunlu suyla sildiğini dile getirdi. Uzmanlar ise, cildinizdeki tüm doğal yağlardan her gün bir kalıp sabunla kurtulmamalısınız diyor.

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HER GÜN DUŞ ALINMALI MI?

Uzmanlar, ünlü çiftlerin bu hijyen alışkanlığı konusunda yanılmadığını söylüyor. Her gün duş almak cildinizi kurutabilir ve antibakteriyel sabun normal cilt florasını öldürebilir. Her gün duş almanın zararı olmadığı gibi yararı da yok. Bazı durumlarda, duşları atlamak kötü bir fikir olabilir. Connecticut, New Haven'daki Yale Medicine'de pediatrik dermatoloji direktörü Dr. Richard Antaya, günlük duş almanın en yaygın egzama şekli olan atopik dermatit gibi belirli cilt rahatsızlıkları olanlar için faydalı olabileceğini söylüyor. Kasım 2020'de Dermatoloji Araştırma ve Uygulamasında yayınlanan bir inceleme, bu grup için ideal duş alma sıklığı bilinmemekle birlikte, egzamalı kişiler için günlük duşun zararlı olmadığını buldu.

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Uzmanlar, egzaması olmayan kişilerde yeterince duş almamanın vücut kokusuna, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara neden olabileceğine dikkat çekiyor. Kısaca, haftada birkaç kez duş almak uygun hijyeni sağlamak için yeterlidir.

KULAK PAMUKÇUĞU KULLANMAK

Yale Medicine'de işitme ve denge programının tıbbi direktörü ve otolog olan Douglas M. Hildrew, kulakları temizlemek için kulaklarınıza kulak çubuğu sokmanın zararlı ve güvensiz olduğunu doğruluyor. Kulak kanalı kendi kendini temizleyen bir yapı olarak tasarlanmıştır. Kulak sürekli olarak kulak kiri üretip, ölü deri hücrelerini döküyor. Aynı zamanda aşırı birikimi kulak kanalından dışarı iten doğal bir göç modeliyle tasarlanmıştır. Ayrıca kulak kiri, bakterileri enfeksiyon oluşturmadan önce yok eden ve kulak kanalı için nemlendirici görevi gören antimikrobiyal özelliklere sahip.

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ELLERİ SICAK SUYLA YIKAMAK

Dünya Sağlık Örgütü'nün işaret ettiği gibi, kaynar su zararlı bakterileri etkili bir şekilde öldürür. Ancak, ellerinizi temizlemek için kaynar sıcak suyla yıkamanın gerekli olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Bilim insanları, ılık suyun da sıcak kadar etkili olduğunu savunuyor. Uzmanlar, sıcaklıktan çok en ellerin sabunla, 20 saniye ovularak yıkanmasının önemli olduğunu belirtiyor.

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5 SANİYE KURALI

Yale Medicine'de pediatri doçenti olan Doktora Doktoru Thomas Murray, yiyecekleri bir saniye bile yere düşürmek ve ardından yemek zararlı olabilir, diyor. “Bakteriler, yere düşer düşmez yiyeceklere yapışabilir” diye açıklıyor. "Orada ne kadar uzun süre kalırsa, daha fazla bakteri eklenebilir.

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