Başucunda cep telefonu ile uyuyanlar dikkat! Kanser ve kısırlığa neden oluyor

Baş ağrısı, hafıza sorunları ve uyku problemleri gibi nöropsikiyatrik sorunlar cep telefonunu yoğun kullanan kişilerde ve baz istasyonlarına yakın yaşayan vatandaşlarda oldukça sıkça görülen sorunlar arasında yer alıyor. Kaliforniya Üniversitesi Halk Sağlığı departmanı tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan bir çalışma uyku sırasında cep telefonuna yakın olmanın sakıncalarını ortaya koydu.

MİGREN DAHİL ÇEŞİTLİ BAŞ AĞRILARINA NEDEN OLUYOR

Kaliforniya Üniversitesi Halk Sağlığı departmanı tarafından yapılan çalışmada, özellikle hamilelik dönemindeki kadınlar ve çocukların kontrolsüz akıllı cep telefonu kullanımının, migren ve çeşitli baş ağrılarına neden olabileceği kanıtlandı.

ÇOCUKLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR!

Araştırmacılar, RF dalgalarının çocukların gelişmekte olan beyin hücrelerini yetişkinlere kıyasla daha fazla etkileyebildiğini belirtiyor.

ÜREME SORUNUNA YOL AÇABİLİYOR

Kaliforniya Üniversitesi Halk Sağlığı Departmanı'ndaki çalışmada, cep telefonlarıyla aşırı yakın olmanın kanser, hafıza bozuklukları ve kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

BİLİNÇLİ KULLANIM ŞART!

Uzmanlar, cep telefonlarının özellikle baş bölgesinde ağrılara neden olabileceğini ve bu şikayetlerin kullanım süresi arttıkça artabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, bilinçli cep telefonu kullanımı ve özellikle uyku öncesi telefonla vakit geçirme alışkanlığına dikkat etmek, olası sağlık risklerini azaltmak adına önemlidir.





