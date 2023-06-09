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Başvuruların yarısı reddediliyor! AB'den 'Schengen vizesi' açıklaması: 'Türkiye'ye özgü değil'

09.06.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk vatandaşlarının son zamanlarda yaşadığı büyük sorunlardan biri olan Schengen vizesi başvuruları ile ilgili Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Açıklamada talebin yeniden artmaya başladığına dikkat çekilirken durumun Türkiye'ye özgü olmadığı savunuldu.

Başvuruların yarısı reddediliyor! AB'den 'Schengen vizesi' açıklaması: 'Türkiye'ye özgü değil'

Hipper, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Anita Hipper, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil." dedi.

Hipper diğer yandan Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil." diye konuştu.

ÜYE ÜLKELERİN YETKİSİ DAHİLİNDE

AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.

RET ORANI YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Şengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

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Avrupa Birliği schengen vizesi

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