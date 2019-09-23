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Batan bottan denize düşen bebek bulunamadı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

MAHKEMEYE ÇIKARILAN 6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan adalarına gitmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan Suriye uyruklu 9 aylık bebek kaybolurken, 1'i organizatör 15 kişi ise denizden sağ olarak kurtarıldı.

MAHKEMEYE ÇIKARILAN 6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan adalarına gitmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan Suriye uyruklu 9 aylık bebek kaybolurken, 1'i organizatör 15 kişi ise denizden sağ olarak kurtarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gözaltına alınan G.Ç. ile birlikte kaçak geçişi organize ettikleri belirlenen su sporları istasyonu çalışanı C.E., tekne tamircisi M.T., şoför M.K., otel çalışanı F.M. ve işsiz G.D.'yi aynı gece Turgutreis'teki bir otelde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 6 bin Euro ve 5 bin TL ile çok sayıda cep telefonu ve tekne çalıştırma aparatı bulundu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'olası kastla adam öldürme' ve 'örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan, 15 Ocak'ta, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Suriyeli 9 aylık 'Hilya Ali' adlı bebek için bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de süren arama çalışmalarına rağmen bebek bulunamadı. Anne- babanın endişeli bekleyişi ise devam ediyor.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

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