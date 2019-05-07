HABER

Batı Afrika'da kaju krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Üreticinin elinde kalan kaju, "çok düşük" fiyata alıcı buluyor

Senegal ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Batı Afrika'da yaygın olarak yetiştirilen kaju, üreticinin elinde kaldı.

Afrika basınında yer alan haberlere göre, Benin, Senegal, Fildişi Sahili, Nijerya ve Gine-Bissau'da üreticilerin elinde yüklü miktarda kalan kaju, "çok düşük" fiyata alıcı buluyor.

Kıtanın en büyük kaju fıstığı üreticisi olan Fildişi Sahili'ndeki bazı bölgelerde ise devletin kilosu için belirlediği fiyat 375 Batı Afrika CFA frangı (3,90 TL) olan kaju, 50 Batı Afrika CFA frangından bile alıcı bulamıyor.

Uzmanlar, söz konusu krize, Asyalı alıcıların geçen yılın sezon sonunda fiyatlar yüksekken kaju stoklamasının neden olduğunu belirtirken, Asyalı alıcıların, stoklarını elden çıkarmadan yeni ürün alamadığı ifade ediliyor.

Küresel talebin yüksek ve fiyatların düşük olduğuna dikkati çeken uzmanlar, krizin uzun sürmeyeceğini vurguluyor.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
BUDO'da bazı seferler iptal edildiBUDO'da bazı seferler iptal edildi
Diyarbakır’da koyun kırma sezonu başladıDiyarbakır’da koyun kırma sezonu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Afrika kaju Kriz

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.