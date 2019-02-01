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Batı Balkanlar'da "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 23:28 | Son Güncelleme

Üsküp, Tiran ve Podgorica'da 1 Şubat "Dünya Başörtüsü Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

ÜSKÜP/TİRAN/PODGORİCA (AA) - Batı Balkan ülkelerinden Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'da 1 Şubat "Dünya Başörtüsü Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Arnavut Öğrenci Birliği tarafından "Bu Onların Tercihi" konulu bir panel düzenlendi.

Başörtülü kadınların toplumun farklı alanlarında karşılaştığı sıkıntı ve zorlukların ele alındığı panele, ülkedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Arnavut Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı Nermine Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların değerlerinin olduğuna ve dış görünüşünden dolayı kendilerine ön yargılı davranılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Başörtüsü kendisinin yetenek ve becerilerini ifade etmesini engellemiyor. Aksine, serbest bir şekilde hareket etmesi ve iyi olduğu alanlarda katkı vermesi gerekir." dedi.

"Legis" adlı sivil toplum kuruluşu başkanı Mersiha Smailovic de bu günde Müslüman olmayan kadınların da başörtüsü takıp Müslüman kadınlarla dayanışma içerisinde olduğunu ifade ederek, "Panelin konusu çok ilginç, 'Bu Onların Tercihi'. Başörtüsü takmam ya da takmamam benim tercihim. Herkes istediği gibi hayatını yaşamalı." şeklinde konuştu.

"Women Without Borders" adlı sivil toplum kuruluşunun Makedonya temsilcisi Meral Musli Tayroska ise Müslüman kadınların, maruz kaldıkları tüm zorluklara rağmen başörtüsünü gururla taktıklarını vurgulayarak, "Başörtülü kadınların kendilerine güveni olsun. Bu bizim sembolümüz ve bunu gururla taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "En çok ihtiyaç duyulan şey barış"

"Dünya Başörtüsü Günü” nedeniyle Arnavutluk'un başkenti Tiran’da da birkaç farklı sivil toplum kuruluşu iş birliğinde, İslamofobiye karşı mücadeleye katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Arnavutluk Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu temsilcisi Ardiana Hala, yaptığı konuşmada, ayrımcılıktan koruma yasasının ülkedeki herkesi, dini konular da dahil her türlü ayrımcı davranışlara karşı koruduğunu söyledi.

İşkodra Şeyh Şamia Medresesi Koordinatörü Elona Sytari ise dini tanımak ve Allah'ı sevmenin herkesle barış içinde olma anlamına geldiğini vurgulayarak, bugün en çok ihtiyaç duyulan şeyin barış olduğunu belirtti.

- "Başörtüsü bir kadının kalkanı ve tacı"

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Mehmet Fatih Medresesi tarafından da "Başörtüsü bir kadının kalkanı ve tacı" adlı panel düzenlendi.

Medresenin müderrislerinden Fahreta Gilic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başörtüsü takmanın mutluluk verdiğini belirterek, "Umarım her yıl en az bir kişi hayatında önemli bir adım atıp başörtüsü takma kararı alır." diye konuştu.

"Dünya Başörtüsü Günü" dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da Demokratik Eylem Partisi (SDA) tarafından panel düzenlendi.

- Dünya Başörtüsü Günü

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013'te Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Khan'ın girişimiyle her yıl 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasındaki hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

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