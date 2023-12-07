Batı'dan İsrail'e ilk ve net uyarı! "Savaş suçu değerlendirilecek"

UCM Başsavcısı Karim Han'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

SAVAŞ SUÇU SAYILABİLİR

UCM Başsavcısı Han, "(Gazze'de) Sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim." ifadesini kullandı.

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti. (AA)





