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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 22:57 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, batısında da yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Söz konusu fırtınanın, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Karadeniz fırtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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