Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil virüsü belirtileri ve tedavisi

Virüsler farklı ülkelerden çeşitli yiyeceklerle, içeceklerle, hayvanlarla ya da daha birçok farklı yollarla tüm dünyaya yayılabilir. Farklı virüslerin bilinen, tespit edilebilen belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurulması gerekir. Tüm canlılara bulaşabilen virüslerin büyük çoğunluğunun günümüzde tedavileri oluşmaya ve geliştirilmeye başlamıştır. Tedavisi olan bu virüslerden biri de Batı Nil virüsüdür.

Batı Nil virüsü nedir?

Batı Nil virüsü olarak adlandırılmış olan bu virüs, en çok yaz aylarında görülen sivrisinekler aracılığıyla canlılara bulaşan bir virüs türüdür. İnsanlara hayvanlardan bulaşır ve bazı kişiler için ciddi semptomlar oraya çıkartarak çok büyük hastalıklara yol açabilir.

İsminin Batı Nil virüsü olma nedeni ise ilk kez Uganda’nın Batı Nil isimli bölgesinde görülmüş ve tespit edilmiş olmasıdır. Genetik materyal açısından DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) değil RNA (Ribonükleik Asid) barındırır. Bu nedenle de RNA virüsü olarak anılır.

Batı Nil virüsü nasıl bulaşır?

Zoonoz bir tür olan Batı Nil virüsü, insanlara genellikle sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Çok nadir bir şekilde anneden çocuğa ya da organ nakliyle de bulaşıldığı görülse de bu tür istisna gösteren durumlar dışında genellikle sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir virüstür.

Sivrisinekler özellikle yaz aylarında çok sık olarak ortaya çıkarlar ve farklı hayvanların ve canlıların kanlarından beslendikleri için bu virüs de başta olmak üzere birçok virüsü taşıyabilirler. Bu tür virüsler en çok sıcak yaz günlerinde bulaşabilir.

Batı Nil virüsü belirtileri nelerdir?

Korunmak için de çeşitli yöntemleri bulunan Batı Nil virüsü belirtileri görüldüğü anda müdahale edilebilmesi ve mümkünse tedavisinin başlatılabilmesi için bir doktora gidilmesi önemlidir. Batı Nil virüsünün en bilinen ve genel de 3 gün ile 2 hafta arasında görünmeye başlayan belirtileri şunlardır:

Ateş,

Halsizlik,

Vücutta belli bölgelerde aşırı ağrılar,

Kusma,

İştahsızlık,

Mide bulantısı,

Lenf bezlerinde şişkinlik,

Deride döküntü,

Ensede sertlik hissi,

Kaslarda güçsüzlük,

Nöbetler,

Kontrol edilemeyen kasılmalar.

Batı Nil virüsü tedavisi nasıl yapılır?

Çok genel ve hafif belirtilere sahip olduğu için tespit edilmesi son derece zor bir virüs olan Batı Nil virüsü tedavisi mümkün olduğu kabul edilebilmiş olan bir virüs türüdür.

Batı Nil virüsünden şüphe edildiğinde ve belirtiler görülmeye başlandığında hemen bir doktora danışılması gerekir. Doktor, belirtilere göre olası riskler değerlendirir ve bir teşhis koymak için gerekli testleri yaptırır.

Bu virüsün tespit edilmesi için en sık yapılan test kan testidir. Vücutta bu virüse karşı üretilen antikorları tespit etmek gerekir ve böylece enfeksiyonun varlığı kanıtlanabilir. En doğrusu doktor tarafından tespit edilebilir ancak bilinen tedaviler ve tedavi boyunca kullanılan süreçler genel de şu yöntemlerden oluşur:

Semptomatik tedavi,

Ağrı kesiciler (Direkt bir ilacı olmayan virüsün yol açtığı ağrılardan ya da ateşten korunabilmek için kullanılan ilaçlar),

Bol sıvı alınması,

Eğer merkezi sinir sistemi de etkilendiyse hastanede tedavi,

Elektrolit dengesinin sağlanması,

Nörolojik durumu takip etmek,

Gerekli beslenme desteğinin verilmesi ve takip edilmesi,

Vücuttaki sıvı dengesini sağlamak ve korumak.

Batıl Nil virüsünden korunabilmek mümkün müdür?

Etkileri ve sonuçları bünyeye ya da yaşa göre değişiklik gösterebilen Batı Nil virüsünden korunmak mümkün olabilir. Bunun için en çok da yaz aylarında yapılması ve yapılmaması gereken bazı şeyler vardır: