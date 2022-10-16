HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Batı sınırlarına asker sevkiyatı yapmaya başladılar! Avrupa'nın ortasında gerilim had safhada

Batı sınırlarına asker sevkiyatı yapmaya başladılar! Avrupa'nın ortasında gerilim had safhada

16.10.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Belarus'tan dikkat çeken bir adım geldi. Batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan "ortak bölgesel gücün" kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu karara göre, Belarus sınırları boyunca yaklaşık 9 bin Rus askeri konuşlandırılacak.

Batı sınırlarına asker sevkiyatı yapmaya başladılar! Avrupa'nın ortasında gerilim had safhada

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile "ortak bölgesel gücün" kurulması aşamasında sınırda yaklaşık 9 bin Rus askerinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan "ortak bölgesel gücün" Belarus sınırlarına konuşlandırılması yönünde aldıkları kararın ardından Rus askerleri Belarus’a gelmeye devam ediyor.

Peş peşe saldırıların ardından yeni gelişme! Dünyaya duyurdu, Belarus ve Rusya...Peş peşe saldırıların ardından yeni gelişme! Dünyaya duyurdu, Belarus ve Rusya...

l1

RUS ASKERLERİ BELARUS'A ULAŞMAYA BAŞLADI

Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Daire Başkanı Valeriy Revenko tarafından yapılan açıklamada, "(Bölgesel gruplaşmanın) bir parçası olarak Rus askerlerini taşıyan trenler Belarus’a varmaya başladı. Bu işlem birkaç gün sürecek. Toplam asker sayısı 9 binden az olacak" denildi. Açıklamada ayrıca daha fazla bilgi paylaşımının ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

l2

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde Minsk’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Belarus’a saldırı yapacağı yönünde istihbarat bilgilerine ulaştıklarını, aynı zamanda NATO tarafından muhtemel nükleer saldırıya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "ortak bölgesel güç konuşlandırma" yönünde karar aldıklarını duyurmuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İklim aktivistlerinden bir eylem daha! Lüks markanın galerisine boyayla saldırdılarİklim aktivistlerinden bir eylem daha! Lüks markanın galerisine boyayla saldırdılar
SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli olduSON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu
Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyurulduBartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu
Anahtar Kelimeler:
Asker NATO Belarus Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!

Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!

Özel hayat itirafı! Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yer...

Özel hayat itirafı! Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yer...

İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdü

İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdü

Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık

Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık

Canlı yayında stüdyoya kömür getirildi! Yorum yapması istenen profesörün tepkisi olay oldu

Canlı yayında stüdyoya kömür getirildi! Yorum yapması istenen profesörün tepkisi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.