"Batıda güç el değiştirecek!" 2026 Kanlı Ay Tutulması Türkiye ve dünya gündemini nasıl etkileyecek?

Astrolojik takvimin en konuşulan konularından biri olan Kanlı Ay Tutulması, yarın gerçekleşiyor. Geleneksel olarak kaos ve sarsıntı dönemi olarak bilinen tutulma arınma temasıyla ön plana çıkıyor. Astrolog Ayça Koçak, 3 Mart 2026 Salı ‘Kanlı Ay Tutulması’ hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BIRAKMAK ZORUNDA KALDIKLARIMIZLA YÜZLEŞECEĞİZ”

Koçak, tutulmayı “iradeyi zorlayan” bir gökyüzü olayı olarak tanımlıyor: “Şimdiye kadar bırakamadığımız ama bırakmak zorunda olduğumuz konu, kişi ve olaylar yeniden önümüze gelecek. Sağlık ve maddi konularda tamamlanma enerjisi var. Ancak bu tamamlanma sürecinde ‘eksiliyor muyum, karmik bir süreçten mi geçiyorum?’ soruları da gündeme gelecek.”

Başak–Balık eksenindeki son tutulma olması nedeniyle özellikle bu iki burç için güçlü bir kapanış ve yeni başlangıç süreci başlıyor.

EN SERT ETKİLENECEK 5 BURÇ

Başak: En yoğun etki

Tutulma doğrudan Başak burcunda gerçekleştiği için en sert etkiyi Başaklar alacak.

Fiziksel ve zihinsel sağlık ön planda.

İş hayatında ertelenen meseleler çözülmek zorunda kalacak.

Ani değişimler günlük düzeni tamamen değiştirebilir.

Evli Başaklar için evlilik sınavı gündemde; küçük meseleler büyük krizlere dönüşebilir.

Koçak, “Bu süreci doğru yönetmezseniz hayat rutininiz kökten değişebilir” uyarısında bulundu.

Balık: İlişkilerde netleşme

Karşıt burç olarak Balıklar da güçlü şekilde etkileniyor.

İlişkilerde fedakârlık dengesi sorgulanacak.

Hayal–gerçek ayrımı netleşecek.

Karmik bağlar gündeme gelebilir.

Bitmesi gereken ilişkiler sonlanabilir.

“Yıllardır süren fedakarlıklar sona erebilir, ruhsal bir arınma başlıyor.”

İkizler: Ev ve maddi baskılar

İkizler burçları için aile, kökler ve maddi konular gündemde.

Ev, araba gibi mal varlıklarının satışı söz konusu olabilir.

Acele kararlar uzun vadeli pişmanlık yaratabilir.

Maddi yansımalar yaklaşık 6 ay etkili olabilir.

Yay: Kariyerde baskı

Yay burçları otorite figürleriyle sınanabilir.

Patron, baba ya da eşle anlaşmazlıklar.

Toplumsal imaj baskısı.

Kariyer hedeflerinde gerçekçi revizyon ihtiyacı.

Kopuş ihtimali yüksek.

Koç: Sağlık ve iş düzeni

Koçlar dolaylı etki altında.

Günlük tempo ve disiplin ihtiyacı artıyor.

Spor ve ani hareketlerde dikkat.

Sağlık ihmal edilirse ciddi sorunlar çıkabilir.

“Ekonomik şoklara hazırlıklı olun” uyarısı

Koçak’a göre tutulmalar ani aydınlanma ve değişim getirir. Ancak bu süreçte:

Gereksiz harcamalar bırakılmalı.

Toksik iş ortamları sonlandırılmalı.

Yeni işe geçmeden mevcut iş bırakılmamalı (Merkür retrosu etkisi).

İşsizlik artışı görülebilir.

EKONOMİK ŞOKLAR GÜNDEMDE

Gayrimenkul, tarım ve toprak temaları ön plana çıkabilir. Altın ve gümüş güvenli liman olmayı sürdürürken, kağıt paralarda değer kaybı yaşanabileceği öngörülüyor. Vergiler ve borçlar dündemde.

Koçak, “Bu doğrultuda bir uyarıda bulunmak isterim, işsizlik oranı artabileceği için yeni bir iş ortamı garanti edilmeden anlık kararlarla hareket etmemek gerekli çünkü ay tutulmasına Merkür retrosu eşlik ettiği için duygusal davranarak hatalar yapabilirsiniz. Ekonomik şoklara hazırlıklı olmak gerekebilir, ani dalgalanan piyasayla herkes panik haline girebilir burada sakin ve temkinli kalmak elimizdekileri korumak önemlidir” dedi.

İLİŞKİLERDE KARMANIN TETİKLENMESİ

Merkür retrosunun eşlik ettiği bu tutulmada:

Eski sevgililer geri dönebilir.

Bitmemiş hesaplar açılabilir.

Gizli ilişkiler ifşa olabilir.

Toksik bağlar yeniden gündeme gelebilir.

Koçak’ın net uyarısı: “Geriye bakmak zaman kaybı olabilir. Eski defterleri kapatın.”

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİ NASIL ETKİLENECEK?

Tutulma Türkiye’den gözlemlenemese de etkileri hissedilecek.

Sağlık sistemi ve kamu yönetiminde eleştiriler artabilir.

Savunma sanayisinde fırsatlar doğabilir.

Koçak, “Global olarak baktığımızda birçok ülkenin ekonomi konuları nedeni ile protestolara varan halk tepkisi ile karşılaşacağını sık sık duyacağız ve ülkeler arasında ekonomik yaptırımların arttığına tanık olacağız. Türkiye her alanda denge olmaya çalışacak. Öte yandan Rusya-Çin ekseni güçlenecektir. Bu süreçte Türkiye Savunma Sanayisinde fırsatlar elde edecek ve güç kazanacaktır." dedi.

ETKİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Tutulmanın etkisi 6 ay boyunca güçlü hissedilecek. Ancak tetiklediği konular 18 aya kadar hayatımızda kalabilir.

İş değişiklikleri

Taşınmalar

Kariyer yön değişimi

Yolunda gitmeyen ilişkilerin sonlanması

Koçak, “Tutulma eski düzenin temizlenmesini ve yeni bir düzenin inşa edilmesini sağlayacaktır. Tutulmadan etkilenen burçlara tavsiyem Acele karar vermeyin, sağlığınızı ihmal etmeyin ve eski defterleri kapatın. Kendinizi ihmal ederseniz bu tutulmanın enerjisi size kaos getirir” dedi.

“BİRÇOK SAVAŞ GÖRECEĞİZ”

Koçak, “Nisan-Temmuz arasında İranda rejim değişikliği için en olası dönem. 2026 yılında bir devir kapanacak 2027 yılında yeni bir devir açılacak. İran bu ülkelerden sadece biri. Neptün koç döneminde birçok savaş göreceğiz. Dış siyasette lider suikastleri önümüzdeki 18 ayın gündemi olmaya devam edecek” dedi.

2026’NIN EN SERT OLAYI BU MU?

Koçak’a göre hayır. 36 yılda bir gerçekleşen Saturn–Neptün kavuşumu 2026’nın en sert gökyüzü olayı.

Gerçeklik (Satürn) ile hayallerin (Neptün) çarpışması anlamına gelen bu kavuşum, eski sistemleri çökertip yeni bir yapılanmayı zorlayacak. Hemen ardından gelen Merkür retrosu ve 3 Mart tutulması ise olayları büyüteç etkisiyle hızlandıracak.

“Bu süreç ani çöküşler ve anka kuşu misali yeniden doğuşlar meydana getirecektir. 2026 Yılı bir geçiş sürecidir. Bu sorunlar yeni tartışmaları beraberinde getirecektir ve batıda güç el değiştiricektir.”

“ARINMA YAŞANACAK”

“3 Mart tutulmasından etkilenmeden çıkabilecek tek bir kişi bile yok.”

Doğum haritasında Başak–Balık ekseni hangi alana denk geliyorsa, o alanda bir devir kapanıyor. Sağlık, kariyer, evlilik ya da maddi konular… Herkes kendi hayatında bir temiz sayfa açacak.

“Bugüne kadar yüzeysel olarak baktığımız ve bildiğimiz konuların aslında göründüğü gibi olmadığını daha net görecek ve buzdağının arkasında yaşanan olaylara şahitlik edeceğiz.”

Koçak’a göre bu tutulmanın özeti ise net: “TEK KELİME İLE ARINMA YAŞAYACAĞIZ DİYEBİLİRİZ.”