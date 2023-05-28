BATMAN 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Batman 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Batman seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com’dan canlı takip edilecek. İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı takip ekranı...

Batman'ın ilçeleri olan Merkez, Kozluk, Beşiri, Sason, Gercüş, Hasankeyf ilçelerinde oy kullanan seçmenler Batman seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmenlere, 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.



