Batman’da İHA düştü!

Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı’ndan kalkan İHA, bir süre önce hizmete açılan yeni oto galericiler sitesinin arka kısmındaki tarlaya düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İ

HA’nın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan düşen İHA ile ilgili ilk açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır.

(İHA)

