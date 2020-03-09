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Batman’da İHA düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Batman’da bir İnsansız Hava Aracı (İHA) henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen İHA ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı’ndan kalkan İHA, bir süre önce hizmete açılan yeni oto galericiler sitesinin arka kısmındaki tarlaya düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İ

HA’nın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi.

Batman’da İHA düştü

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan düşen İHA ile ilgili ilk açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman İHA insansız hava aracı

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