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Batman’da korkunç olay! Şizofren hastası baba dehşet saçtı, kızına baltayla vurdu...

27.08.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Batman'da meydana geldi. Şizofren hastası baba, kızı yüksek sesle müzik dinlediği için baltayla saldırdı. 21 yaşındaki genç kız boynuna aldığı balta darbesiyle ağır yaralandı.

Batman’da korkunç olay! Şizofren hastası baba dehşet saçtı, kızına baltayla vurdu...

Alınan bilgilere göre, Batman’ın merkez Çamlıtepe Mahallesi’nde iddiaya göre, şizofren hastası Burhan B., 21 yaşındaki kızı Esra B.'nin yüksek sesle müzik dilediğinden rahatsız olmasıyla aralarında tartışma yaşandı.

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Tartışmanın büyümesiyle baba, kızının boynuna balta ile vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken baba gözaltına alındı. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman balta baba
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