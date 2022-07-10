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Batman'da yedi aile arasında çıkan silahlı kavgada 54 kişi yaralandı! Valilik'ten açıklama geldi

10.07.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Beşiri ilçesinde yedi aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, yedi aile arasında çıkan kavga sonucu 54 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Batman'da yedi aile arasında çıkan silahlı kavgada 54 kişi yaralandı! Valilik'ten açıklama geldi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün saat 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

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Açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

(AA)

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Batman
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