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  4. Batman'da 20 santim boyundaki çekirge et yerken böyle görüntülendi

Batman'da 20 santim boyundaki çekirge et yerken böyle görüntülendi

06.08.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 20 santimetre boyundaki çekirge, çiftçilerin verdiği eti yerken görüntülendi. Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bölgede görülen etçil çekirgenin insanlara zarar vermediğini söyledi.

Gercüş'e bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde bağ ve bahçe bakımı yapan Süleyman Öner ve Tahsin Kaya, sulama yaptıkları nanelerin içinde büyük bir çekirge fark etti. Yaklaşık 20 santimetre boyunda olan çekirgeyi iki üç yıldır gören çiftçiler, önüne et bıraktı.

Çiftçilerden Tahsin Kaya, televizyonda ve internette gördükleri ve etçil olduğunu bildikleri çekirgeye yaptıkları mangaldan kalan eti verdiklerini ve yemeye başlayınca şaşırıp kaldıklarını söyledi. Bu çekirgenin bitkilere zarar vermediğini de gördüklerini ifade eden Kaya, “Onları kimse öldürüp zarar vermesin. Bunları korumak lazım, bahçelere zarar vermiyor” dedi.

‘İLK DUYDUĞUMUZDA İNANAMAMIŞTIK’

Süleyman Öner ise gördükleri çekirgenin et yediğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Bugün et vardı ve eti dev çekirgeye uzatınca hemen yemeye başladı. Şaştık kaldık arkadaşımla. Etçil olduğunu gözlerimizle görünce anladık. Bunlara kimse zarar vermesin çiftçi kardeşlerimizin ve herkesin inanması için videoya çektik. Çiftçi kardeşlerimize buradan sesleniyorum bu dev çekirgeler bahçelere ziyan vermez. Bunlar etçildir.”

'İNSANA ZARAR VERMİYOR'

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Kılıç da Gercüş ilçesinde görülen çekirgelerin etçil olduğunu ve sadece bu bölgede görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Kılıç, insanlara zarar vermeyen bu çekirgelerin sadece doğadaki diğer böcek ve solucanlarla beslendiğini belirterek, yumurtalarını da kışın bıraktıklarını ifade etti.

(DHA)

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