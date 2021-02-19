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Batman’da 8. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

19.02.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Batman’da 8. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Batman’da bir inşaatın 8.

Batman’da bir inşaatın 8. katına kum taşımaya çalışan işçi, dengesini kaybederek sert zemine düştü. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta yaşandı. İnşaatın 8. katına kum çıkartmak isteyen işçilerden 10 çocuk babası 40 yaşındaki Ahmet Önay, dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Önay’ın düştüğünü fark eden mesai arkadaşları durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra işçiyi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Önay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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