Batman’da cinsel içerikli hap ele geçirildi

Batman’da bir şüphelinin yanında bulunan çantada yapılan aramada, bin 299 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın çantasında yapılan aramada bin 299 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan bir kişinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

