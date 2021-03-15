Batman’da koruma altındaki kuşları avlayan şahıs suçüstü yakalandı

Batman’da koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan kuşları avlayan şahıs, polis tarafından yapılan çalışmayla suçüstü yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, Bayındır Mahallesinde bulunan boş arazide file ile tuzak kurarak koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan kuşları yakalamaya çalışan şahsı suçüstü yakaladı. Polis, şahsın yakalamış olduğu 4 saka kuşu, 2 kuş kafesi, kuşları yakalamada kullandığı file tuzağını ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen şahsa, ’Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet’ suçundan 5 bin 879 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken 4 saka kuşunun, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldığı öğrenildi.



