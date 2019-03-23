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Batman'da uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Batman'da uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Atlıhan mezrasına piknik yapmak amacıyla giden vatandaşlar, Dicle Nehri kenarındaki uçurumda mahsur kalan bir keçi gördü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Nehrin kıyısındaki uçurumdan sarkıtılan halatlarla aşağı inen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda keçiyi kurtardı.

Atlıhan mezrasında yaşayan sahibine teslim edilen keçinin, 4 gündür kayıp olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Batman Hasankeyf keçi

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