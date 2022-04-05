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Batuhan Şahin (Yeisso) kimdir? Sosyal medya fenomeni Batuhan Şahin kaç yaşında?

05.04.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Karaköy'de yaşanan kavganın ardından darp raporu alarak şikayetçi olan sosyal medya fenomeni Batuhan Şahin kimdir, kaç yaşında? Yeisso olarak da tanınan Batuhan Şahin'in kim olduğu merak ediliyor. Şahin, Youtube kanalında PUBG ağırlıklı videolar paylaşıyordu.

Batuhan Şahin (Yeisso) kimdir? Sosyal medya fenomeni Batuhan Şahin kaç yaşında?

Batuhan Şahin kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Yeisso kimdir? Fenomenlerin bir gece kulübünde yaşadığı kavga magazin gündemine damga vurdu. Yeisso olarak tanınan Batuhan Şahin darp raporu alarak şikatçi oldu. Peki; Batuhan Şahin kimdir?

NE OLDU?

Beyoğlu Karaköy’deki bir gece kulübünde yaşanan olayda, aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin’in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzelendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

BATUHAN ŞAHİN KİMDİR?

2000 yılının Ocak ayında dünyaya gelen başarılı isim Bursa doğumludur, aslen ise Bulgaristan göçmenidir. Youtube video kanalında PUBG oyun, eğlence, komik ve sıradışı videoları ile hayranları tarafından büyük bir keyif ile takip edilmektedir. Sosyal medyadaki paylaşımlarında da anlaşılacağı üzere en büyük tutkularından bir tanesi de motosiklet kullanmak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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