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Bayburt'taki köyden toplandı, etkisi inanılmaz! Kanser hücrelerini yüksek oranda yok ediyor

21.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanların yaptığı araştırmaya göre siyah kuşburnunun göğüs kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği belirlendi. Bayburt Üniversitesi'nde yapılan çalışma ile siyah kuşburnunun özellikle göğüs kanserine karşı etkili olduğunun ortaya konulduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hamit Emre Kızıl, ''Siyah kuşburnunun içerik olarak göğüs kanseri hastalarına son derece yararlı bileşiklere sahip olduğu sonucuna varıldı. Bu çalışmamızın ardından deney hayvanı çalışmalarını hedefliyoruz'' dedi.

Bayburt'taki köyden toplandı, etkisi inanılmaz! Kanser hücrelerini yüksek oranda yok ediyor

Bayburt Üniversitesince yürütülen araştırmada, Bayburt yöresinde yetişen siyah kuşburnunun göğüs kanserine karşı etkili olduğu belirlendi. Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hamit Emre Kızıl danışmanlığında ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram eş danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezi sonuçlarına göre Bayburt yöresinde yetişen siyah kuşburnu özütünün göğüs kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği sonucuna varıldı.

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Yüksek lisans öğrencisi Büşra Kıcık tarafından hazırlanan ve Dr. Öğr. Üyesi Kızıl ve Dr. Öğr. Üyesi Bayram yönetiminde yürütülen ‘Bayburt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Siyah Kuşburnu (Rosa pimpinellifolia) Meyvesinin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi’ başlıklı yüksek lisans tez çalışması uzun ve titiz çalışmalar sonunda hazırlandı. Bayburt merkeze bağlı Gümüşsu köyünden toplanan siyah kuşburnu, kurutulup toz haline getirildikten sonra Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında analiz edildi.

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KURUTULUP TOZ HALİNE GETİRİLDİ

Konuya yönelik bir açıklama yapan tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Kızıl; “Bayburt ve çevresi bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Siyah kuşburnu da bu zenginlik içinde yer alıyor. Bu çalışmamızla, araştırmamıza konu olan siyah kuşburnunun kimyasal içeriklerinin yanında klinik sonuçlarını da görmeyi hedefledik. Araştırmamız; numunelerin toplanması, kurutulması ve toz haline getirilmesi, ardından kimyasal içeriğinin belirlenmesi, antioksidan, antikanser gibi özelliklerinin incelenmesini kapsıyor. Kanser araştırmalarında ilk basamak olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmamızın ardından ise deney hayvanı çalışmalarını da hedefliyoruz.” dedi.

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''SON DERECE YARARLI BİLEŞİKLERE SAHİP''

Yapılan çalışma ile siyah kuşburnunun özellikle göğüs kanserine karşı etkili olduğunun ortaya konulduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kızıl, “Araştırmanın konusunu belirlemede önemli parametrelerimizden biri de kuşburnunun kanseri iyileştirici etkisini ortaya koymaktı. Kuşburnunun, içinde bulunan etken maddelerin kansere karşı etkili olduğu yapılan çalışmalarda görüldü. Siyah kuşburnunun içerik olarak göğüs kanseri hastalarına son derece yararlı bileşiklere sahip olduğu sonucuna varıldı.” ifadelerini kullandı.

Bayburt’taki bitki zenginliğinin ve özelliklerinin ortaya çıkarılması çalışmalarına Bayburt Üniversitesi çatısı altında devam ettiklerini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kızıl “Çalışmamızın sürdürülmesinde desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, eş danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram’a, yüksek lisans öğrencimiz Büşra Kıcık ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşburnu
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