HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayburt-Gümüşhane kara yolunda feci kaza: Uzman çavuş, eşi ve kızı hayatını kaybetti

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda feci kaza: Uzman çavuş, eşi ve kızı hayatını kaybetti

08.04.2023 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda, Uzman Çavuş Mikail Akbudak'ın (29) kullandığı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada Akbudak ile yanında bulunan eşi Büşra (28) ve kızı Gökçen Akbudak (3) hayatını kaybetti.

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda feci kaza: Uzman çavuş, eşi ve kızı hayatını kaybetti

Kaza akşam saatlerinde Bayburt-Gümüşhane kara yolu Akşar köyü mevkisinde meydana geldi. Trabzon’da görevli Uzman Çavuş Mikail Akbudak yönetimindeki otomobil, kar ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

otomobil-sarampole-devrildi-uzman-cavus-esi-ve-kizi-oldu_3516_dhaphoto4

KALDIRILDIKLARI HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada, sürücü Mikail Akbudak ile yanında bulunan eşi Büşra ve kızları Gökçen Akbudak, ağır yaralandı.

otomobil-sarampole-devrildi-uzman-cavus-esi-ve-kizi-oldu_3516_dhaphoto1
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerinde sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

otomobil-sarampole-devrildi-uzman-cavus-esi-ve-kizi-oldu_3516_dhaphoto3

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

otomobil-sarampole-devrildi-uzman-cavus-esi-ve-kizi-oldu_3516_dhaphoto7

Akbudak ailesinin, Bayburt'ta toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
otomobil-sarampole-devrildi-uzman-cavus-esi-ve-kizi-oldu_3516_dhaphoto8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç astsubaydan acı haberGenç astsubaydan acı haber
Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!
AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bayburt

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...

Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...

TOGG makam arabası olarak kullanılmaya başlandı!

TOGG makam arabası olarak kullanılmaya başlandı!

Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu!

Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu!

Sütyensiz tarzıyla büyüledi! Beğeni yağdı

Sütyensiz tarzıyla büyüledi! Beğeni yağdı

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.