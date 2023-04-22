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  4. Bayburt'ta bir köyde yangın çıktı: Birçok ev ve ahır küle döndü!

Bayburt'ta bir köyde yangın çıktı: Birçok ev ve ahır küle döndü!

22.04.2023 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta merkeze bağlı bir köyde yangın çıktı. Yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık ve traktör küle döndü. Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da olay yerine gelerek incelemede bulundu. İşte haberin detayları...

Bayburt'ta bir köyde yangın çıktı: Birçok ev ve ahır küle döndü!

Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mutlu köyünde Köksal Paşakaya'ya ait park halindeki traktörde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınındaki binalara sıçradı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

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Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da olay yerine gelerek incelemede bulundu. (AA)

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yangın Bayburt

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