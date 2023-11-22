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  4. Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi! Hard disk çalan stajyer tutuklandı

Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi! Hard disk çalan stajyer tutuklandı

22.11.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin savunma sanayinde tüm dünyada adından söz ettirmesine nede olan Baykar fabrikasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Fabrikadan 4 hard disk çaldığı belirlenen stajyer Ahmet Anıl Ç. tutuklandı. İşte detaylar...

Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi! Hard disk çalan stajyer tutuklandı

Baykar'ın İHA fabrikasında 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başlayan Ahmet Anıl Ç., fabrikadan çıkacağı sırada yapılan kontrollerde üzerinden şirkete ait 4 adet hard disk bulundu. Bunun üzerine polise bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli veya ailesinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığını ancak şüphelinin ev ve işyerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

2017 yılında bir  kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği, disklerin içinde herhangi bir bilgi ya da belge olup olmadığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.  Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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Baykar hırsızlık İHA Hard disk
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