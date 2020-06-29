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  4. Bayrakları asma vakti: NASA Ankara'nın fotoğrafını tüm dünyayla paylaştı!

Bayrakları asma vakti: NASA Ankara'nın fotoğrafını tüm dünyayla paylaştı!

İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

NASA Ankara fotoğrafı ile büyük ilgi gördü. NASA Dünya Gözlemevi (NEO), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen Ankara fotoğrafını internet sitesi üzerinden paylaştı. Gece çekilen Ankara fotoğrafının açıklamasına yazılanlar ise oldukça dikkat çekti.

Bayrakları asma vakti: NASA Ankara'nın fotoğrafını tüm dünyayla paylaştı!

NASA zaman zaman Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen fotoğrafları Dünya'daki bizler için paylaşıyor. Takipçilerden de büyük ilgi gören bu fotoğraflara bir yenisi daha eklendi. Bu yeni fotoğraf, tabiri caizse bayrakları asmamıza neden oldu. Çünkü fotoğraf Ankara'ya aitti.

NASA ANKARA'NIN FOTOĞRAFINI DİKKAT ÇEKİCİ BİR YAZIYLA PAYLAŞTI

NASA Dünya Gözlemevi (NEO), Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş bir Ankara fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafı ''Ankara'da Gece'' başlığı ile paylaşan NEO, açıklamasında şehrin ışıklarına dikkat çekti. Ankara'daki sanayi bölgeleri ile merkezi arasındaki ışık farkını anlatan NEO, sanayi bölgelerinde beyaz ışık kullanıldığını, şehir merkezinde ise sarı ışık kullanımının arttığını paylaştı. Dikkat çeken diğer bir nokta ise Anıtkabir'di.

NASA Ankara

'SON DİNLENME YERİ'

NASA yazıda Anıtkabir'i 'Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı'nın son dinlenme yeri' olarak tanımladı. Daha önce İstanbul'u Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak niteleyen NEO bu sefer Ankara için ise şu sözleri kullandı; Türkiye'nin coğrafi ve politik başkenti. NEO tarafından paylaşılan fotoğrafa ve fotoğraf altı yazısının tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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