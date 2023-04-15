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  4. Bayraktar KIZILELMA'dan bir başarı daha! 4. uçuşunda gerçekleşti

Bayraktar KIZILELMA'dan bir başarı daha! 4. uçuşunda gerçekleşti

15.04.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Bir başarıya daha imza atan KIZILELMA Sistem Tanımlama Testini sorunsuz tamamlandı.

Bayraktar KIZILELMA'dan bir başarı daha! 4. uçuşunda gerçekleşti

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, dördüncü uçuş ile Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.

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BİR BAŞARI DAHA

Bayraktar KIZILELMA'nın uçuş test kampanyası devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA test uçuşunda planlandığı gibi Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

2024'TE SERİ ÜRETİME BAŞLIYOR

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

İLK UÇUŞ 2025'TE

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.

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REKOR SÜREDE UÇTU

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 30 Mart 2023 tarihindeki üçüncü uçuşuyla Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

DEVRİM GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

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BAYKAR 2023'E İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

İHRACAT REKORU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.(DHA)

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