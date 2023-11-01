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Bayraktar TB3 SİHA ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı! Selçuk Bayraktar: Adım adım Mavi Vatan'a

01.11.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "BayraktarTB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a” dedi.

Bayraktar TB3 SİHA ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı! Selçuk Bayraktar: Adım adım Mavi Vatan'a

Bayraktar TB3 SİHA, geçen hafta gerçekleştirdiği başarılı ilk uçuşunun ardından, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamlayarak 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X paylaşımında, "Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a..." ifadesini kullandı.

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TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3'ün kullandığı 170 beygir güç üreten motor deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.

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TCG ANADOLU'DAN HAVALANABİLECEK

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün kabiliyetleri bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik.

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Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti de bulunacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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Bayraktar TB3 için 2024'te TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor. (AA)

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Selçuk Bayraktar

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