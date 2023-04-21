BAYRAM MESAJLARI 2023 ve CUMA MESAJLARI: Resimli, yeni, en güzel Ramazan Bayramı mesajları

Bayram mesajları ve Cuma mesajları 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Resimli, yeni, en güzel Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk dini bayramı 21 Nisan’da başlayıp 23 Nisan’da sona erecek. Küslerin barıştığı, sevenlerin sevdikleriyle buluştuğu bayramın gelmesi ile beraber Ramazan Bayramı mesajları araştırılmaya başlandı. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel, resimli, yeni Ramazan Bayramı mesajları

BAYRAM MESAJLARI VE CUMA MESAJLARI

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun!

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.

Ramazan ayının bereketi ve huzuru, hayatınızın her anında size eşlik etsin. Sevdiklerinizle birlikte mutlulukla dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun!

Ramazan ayının sonunda geldi bayram, kalplerinizdeki sevgi ve şefkat hiç eksilmesin. Sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağınız güzel bir bayram dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!



