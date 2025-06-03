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Bayram öncesi detaylı ve pratik temizlik fikirleri: Pırıl pırıl cam temizliği nasıl yapılır? Şipşak pratik ev temizliği tüyoları...

Bayram yaklaşırken evlerde hummalı bir temizlik telaşı başlar. Tüm evi baştan sona tertemiz yapmak göz korkutucu olabilir, ama doğru yöntemlerle hem zaman kazanabilir hem de yorulmadan pırıl pırıl bir ev hazırlayabilirsiniz. İşte bayram öncesi sizi rahatlatacak pratik temizlik tüyoları haberimizde...

Bayram öncesi detaylı ve pratik temizlik fikirleri: Pırıl pırıl cam temizliği nasıl yapılır? Şipşak pratik ev temizliği tüyoları...
Sedef Karatay

Bayram öncesi temizlik telaşı başladı. Misafir hazırlıkları, tatlılar, ikramlar derken evin her köşesini temiz tutmak isteyenler için pratik çözümler büyük önem taşıyor. Zamanla yarışırken hem etkili hem de doğal yöntemlerle tertemiz bir ev ortamı yaratmak mümkün.

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FIRIN VE OCAK TEMİZLİĞİNDE JEL KARBONAT KARIŞIMI

  • 3 yemek kaşığı karbonat + 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı + az miktarda su ile jel kıvamında bir karışım hazırlayın.

  • Fırının içine ve ocak demirlerine sürün, 15-20 dakika bekleyin, süngerle silin. Yağ kalıntılarını kolayca söker.

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ÇAMAŞIR SUYU KULLANMADAN BANYO TEMİZLİĞİ

  • Limon suyu + sirke + karbonat karışımı banyo fayanslarını, duşakabinleri ve muslukları parlatır.

  • Sprey şişesiyle sıkın, 10 dakika bekletin, ardından sıcak suyla durulayın.

KOLTUĞA KARBONAT SERPME YÖNTEMİ

  • Koltukların üzerine ince bir tabaka karbonat serpin, yarım saat bekletin.

  • Elektrik süpürgesiyle çekin. Hem kokuyu alır hem de tozu emer.

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TAVAN KÖŞELERİ VE AVİZE TEMİZLİĞİ İÇİN SÜPÜRGE + MİKROFİBER ÇÖZÜMÜ

  • Süpürge borusunun ucuna mikrofiber bez bağlayarak tavan köşelerindeki örümcek ağlarını kolayca alabilirsiniz.

  • Avizelere zarar vermeden toz almak için yine kuru mikrofiber bez kullanın.

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ÇEKMECELERİ BOŞALTMADAN DÜZENLEME

  • Her şeyi çıkarmak yerine, çekmece düzenleyici kutular kullanarak sadece gözle görünür dağınıklığı toparlayın.

  • Zaman kazandırır, moral bozulmaz.

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PRATİK KAPI & KAPI KOLU TEMİZLİĞİ

  • Kapı yüzeylerini nemli bir bezle silin, ardından yumuşak sabunlu suyla durulayıp kurulayın.

  • Kapı kollarını ise dezenfektan veya kolonya ile silmeyi unutmayın.

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YATAK ALTI TEMİZLİĞİ İÇİN ESKİ TİŞÖRT TRİKİ

  • Süpürge ucuna eski bir pamuklu tişört sarın ve yatak altlarını bu şekilde süpürün. Tozu daha iyi toplar.

ÇORAPLA PANJUR VE PETEK ARASI TEMİZLİĞİ

  • Elinize eski bir çorap geçirin, içine biraz sirke damlatın. Panjur aralarını veya petek ızgaralarını elinizle kolayca temizleyin.

LAVABO GİDERİ AÇICI: DOĞAL YÖNTEM

  • 1 çay bardağı karbonat + 1 çay bardağı sirke giderlere dökülür.

  • 10 dakika sonra sıcak su dökülür. Kokuyu ve tıkanıklığı açar.

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EVİNİZİ MİS GİBİ KOKUTACAK DOĞAL KARIŞIM

  • Küçük bir tencerede birkaç dilim limon, birkaç çubuk tarçın ve karanfil kaynatın.

  • Ocakta düşük ısıda birkaç saat bırakın. Evde doğal bir parfüm etkisi yaratır.
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