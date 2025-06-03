Bayram öncesi detaylı ve pratik temizlik fikirleri: Pırıl pırıl cam temizliği nasıl yapılır? Şipşak pratik ev temizliği tüyoları...

Bayram öncesi temizlik telaşı başladı. Misafir hazırlıkları, tatlılar, ikramlar derken evin her köşesini temiz tutmak isteyenler için pratik çözümler büyük önem taşıyor. Zamanla yarışırken hem etkili hem de doğal yöntemlerle tertemiz bir ev ortamı yaratmak mümkün.
3 yemek kaşığı karbonat + 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı + az miktarda su ile jel kıvamında bir karışım hazırlayın.
Limon suyu + sirke + karbonat karışımı banyo fayanslarını, duşakabinleri ve muslukları parlatır.
Koltukların üzerine ince bir tabaka karbonat serpin, yarım saat bekletin.
Süpürge borusunun ucuna mikrofiber bez bağlayarak tavan köşelerindeki örümcek ağlarını kolayca alabilirsiniz.
Her şeyi çıkarmak yerine, çekmece düzenleyici kutular kullanarak sadece gözle görünür dağınıklığı toparlayın.
Kapı yüzeylerini nemli bir bezle silin, ardından yumuşak sabunlu suyla durulayıp kurulayın.
1 çay bardağı karbonat + 1 çay bardağı sirke giderlere dökülür.
Küçük bir tencerede birkaç dilim limon, birkaç çubuk tarçın ve karanfil kaynatın.
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