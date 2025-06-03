Bayram öncesi detaylı ve pratik temizlik fikirleri: Pırıl pırıl cam temizliği nasıl yapılır? Şipşak pratik ev temizliği tüyoları...

Bayram öncesi temizlik telaşı başladı. Misafir hazırlıkları, tatlılar, ikramlar derken evin her köşesini temiz tutmak isteyenler için pratik çözümler büyük önem taşıyor. Zamanla yarışırken hem etkili hem de doğal yöntemlerle tertemiz bir ev ortamı yaratmak mümkün.

FIRIN VE OCAK TEMİZLİĞİNDE JEL KARBONAT KARIŞIMI

3 yemek kaşığı karbonat + 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı + az miktarda su ile jel kıvamında bir karışım hazırlayın.

Fırının içine ve ocak demirlerine sürün, 15-20 dakika bekleyin, süngerle silin. Yağ kalıntılarını kolayca söker.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMADAN BANYO TEMİZLİĞİ

Limon suyu + sirke + karbonat karışımı banyo fayanslarını, duşakabinleri ve muslukları parlatır.

Sprey şişesiyle sıkın, 10 dakika bekletin, ardından sıcak suyla durulayın.

KOLTUĞA KARBONAT SERPME YÖNTEMİ

Koltukların üzerine ince bir tabaka karbonat serpin, yarım saat bekletin.

Elektrik süpürgesiyle çekin. Hem kokuyu alır hem de tozu emer.

TAVAN KÖŞELERİ VE AVİZE TEMİZLİĞİ İÇİN SÜPÜRGE + MİKROFİBER ÇÖZÜMÜ

Süpürge borusunun ucuna mikrofiber bez bağlayarak tavan köşelerindeki örümcek ağlarını kolayca alabilirsiniz.

Avizelere zarar vermeden toz almak için yine kuru mikrofiber bez kullanın.

ÇEKMECELERİ BOŞALTMADAN DÜZENLEME

Her şeyi çıkarmak yerine, çekmece düzenleyici kutular kullanarak sadece gözle görünür dağınıklığı toparlayın.

Zaman kazandırır, moral bozulmaz.

PRATİK KAPI & KAPI KOLU TEMİZLİĞİ

Kapı yüzeylerini nemli bir bezle silin, ardından yumuşak sabunlu suyla durulayıp kurulayın.

Kapı kollarını ise dezenfektan veya kolonya ile silmeyi unutmayın.

YATAK ALTI TEMİZLİĞİ İÇİN ESKİ TİŞÖRT TRİKİ

Süpürge ucuna eski bir pamuklu tişört sarın ve yatak altlarını bu şekilde süpürün. Tozu daha iyi toplar.

ÇORAPLA PANJUR VE PETEK ARASI TEMİZLİĞİ

Elinize eski bir çorap geçirin, içine biraz sirke damlatın. Panjur aralarını veya petek ızgaralarını elinizle kolayca temizleyin.

LAVABO GİDERİ AÇICI: DOĞAL YÖNTEM

1 çay bardağı karbonat + 1 çay bardağı sirke giderlere dökülür.

10 dakika sonra sıcak su dökülür. Kokuyu ve tıkanıklığı açar.

EVİNİZİ MİS GİBİ KOKUTACAK DOĞAL KARIŞIM