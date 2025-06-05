KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Bayram sabahı ışıl ışıl görünmek için 20 dakikalık güzellik rutini

Bayram sabahı, hem ruhunuzu hem de cildinizi tazelemek için mükemmel bir fırsat. Uzun geceler, hazırlık telaşı ve koşturmaca derken kendinize vakit ayırmak zorlaşabilir. Ancak sadece 20 dakikalık bir güzellik rutiniyle aynaya baktığınızda dinlenmiş, canlı ve ışıl ışıl bir yüz görmek mümkün. Peki, bayram sabahı nasıl daha sağlıklı ve enerjik bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz? İşte pratik adımlarla evde kolayca uygulayabileceğiniz o güzellik planı haberimizde...

Bayram sabahı ışıl ışıl görünmek için 20 dakikalık güzellik rutini
Sedef Karatay

Bayram sabahları sadece kahvaltı sofrasının değil, aynaların da en güzel anlarından biri. Sevdiklerinizle buluşacağınız, bolca hatıra biriktireceğiniz bu özel günde aynaya baktığınızda yorgun değil, taze ve ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, sizi sadece 20 dakikada canlandıracak pratik bir güzellik rutiniyle tanışın.

iStock-2195529766

1. ADIM: SOĞUK SU İLE YÜZ YIKAMA (1 DAKİKA)

Göz altı şişkinliğini azaltmak ve cildi uyandırmak için soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Daha etkili bir sonuç için buz küpüyle nazikçe masaj yapabilirsiniz.

iStock-116780344

2. ADIM: ARINDIRICI JEL VEYA KÖPÜKLE TEMİZLİK (2 DAKİKA)

Ciltteki gece boyu biriken sebumu temizlemek için cilt tipinize uygun bir temizleyiciyle yüzünüzü nazikçe arındırın.

iStock-1312779987

3. ADIM: TONİK + NEMLENDİRİCİ + GÖZ KREMİ (5 DAKİKA)

Gözenekleri sıkılaştırmak için tonik, ardından hafif dokulu bir nemlendirici ve göz çevresine canlandırıcı bir krem uygulayın. Cilt ne kadar iyi nemlenirse makyaj da o kadar iyi oturur.

iStock-1255745568

4. ADIM: GÜNEŞ KREMİ UYGULAMASI (1 DAKİKA)

Bayram sabahı güneşli geçecekse, makyajdan önce mutlaka cildinize uygun bir güneş kremi sürmeyi unutmayın.

iStock-1485013575

5. ADIM: DOĞAL VE TAZE MAKYAJ (7 DAKİKA)

  • Renkli bir nemlendirici ya da BB krem ile cilt tonunu eşitleyin.
  • Krem allık ile yanaklara taze bir görünüm kazandırın.
  • Kirpiklere maskara, dudaklara ise renkli nemlendirici ya da hafif bir parlatıcıyla doğal bir dokunuş yapın.
  • Kaşları sabitleyerek yüzünüzü daha enerjik gösterebilirsiniz.

iStock-1795248587

6. ADIM: SON DOKUNUŞ – PARFÜM & SAÇ (4 DAKİKA)

Saçınızı basit bir topuz ya da açık dalgalarla şekillendirin. Temiz bir görünüm için birkaç damla bakım yağı kullanabilirsiniz. Son olarak ferah kokulu bir parfüm ile güne enerjik bir giriş yapın.

iStock-1893517653

GÜLÜMSEMEK ÖNEMLİ!

Unutmayın, hiçbir makyaj sizi içten bir gülümseme kadar güzel gösteremez. Bayram sabahı enerjinizi yansıtmak için en güçlü silahınız doğal haliniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Buzdolabını en pratik nasıl düzenlerim?Buzdolabını en pratik nasıl düzenlerim?
Bayramda evi yağdan korumanın 8 etkili yolu! Bayramda evi yağdan korumanın 8 etkili yolu!

Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı makyaj bayram makyaj trendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.