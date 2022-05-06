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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

25.04.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili kaç gün? Tatil hazırlıkları yapan vatandaşlar, konuya ilişkin ilişkin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bugünkü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Bayram tatili kaç gün 2022? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Ramazan Bayramı, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 4 Mayıs’ta biten tatile 5-6 Mayıs da eklenirse 9 güne çıkacak. Bayram tatili kaç gün? sorusu bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile yanıt bulacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar, Bayram tatili kaç gün 2022? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. Konuya dair merak edilenler haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

25 Nisan Pazartesi (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının belirlenmesi bekleniyor.

5-6 MAYIS TATİL Mİ?

Bayram tatilinin 9 gün olduğuna ilişkin herhangi bir karar henüz alınmış değil. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor.

Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecek. Fakat önceki yıllarda olduğu gibi Çarşamba gününün ardından hafta sonu ile birleşme kararı alınırsa Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkabilir.

Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklama geldiğinde 9 günlük süreç resmiyet kazanmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı, On Bir Ayın sultanı Ramazan ayı sonrası üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Ramazan Bayramı, icri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, ramazan ayının son günü olan arifedir.

RAMAZAN BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan Bayramı'nda yapılması gereken ibadet ve törenlerin İslam Peygamberi Hazreti Muhammed tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. İlk Ramazan Bayramı’yla ilgili işlemler de Hazreti Muhammed tarafından yapılmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI'NA NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİYOR?

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için Ramazan ismiyle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? (‘kuru sıcak’) kökünden gelir. Bunun nedeninin Ramazan orucu ibadetinin ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olması olarak görülüyor.

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmiştir. Iyd bayram demektir.

Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir.

Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

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Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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