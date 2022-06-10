Bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? İşte Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı, Temmuz ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bu senenin ikinci bayramı olan 2022 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Hem tatil planı yapmak hem de aile ziyaretlerinde bulunacak olan kişiler, 'Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?' gibi soruların yanıtlarını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte Diyanet'in belirttiği tarih.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı öncesinde tarih araştırmaları sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bayram tarihini araştıran ve planlarını ona göre ayarlamak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından bayram tarihleri açıklandı. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planlarını ona göre ayarlamaya başladı. 8 Temmuz Cuma gününün bayram arefesi olması sebebiyle çalışanlar yarım gün mesai yapacak. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan bayram 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Fakat çarşamba ve perşembe günleri de eğer tatil edilirse, 15 Temmuz'un da Demokrasi ve Milli Birlik Günü (resmi tatil) olması sebebiyle tatil diğer hafta sonuyla bağlanabilecek.