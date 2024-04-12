Bayram tatilinde acı bilanço! İlk 6 günde çok sayıda can kaybı var

Bayramda vatandaşlar yollara düştü, trafik kazası haberleri ardı sıra geldi. Bakan Yerlikaya tatilin ilk 6 gününün bilançosunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya sürücülere dikkatli sürmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Yerlikaya "Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti" diyerek bilançoyu açıkladı.

"6. GÜNDE 635 TRAFİK KAZASI"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımındaki dikkat çeken açıklamalar şöyle:

"Bayram tatilinin ilk 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı."

Bayram tatilinin 6. gününde 635 trafik kazası meydana geldi. 391 bin 472 araç denetlendi. 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı."

Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor.



Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 4️⃣8️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetti.



⚠️ Lütfen aşırı hız yapmayalım.

⚠️… pic.twitter.com/kogAAb018l — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2024







