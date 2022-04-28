Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji açıkladı: İşte 2-4 Mayıs hava durumu!

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, şimdiden internette araştırma yapmaya başladı. Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Peki Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? Yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

İşte Ramazan Bayramı'nda gün gün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde beklenen hava durumu:

1 MAYIS (ARİFE)

2 MAYIS (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)

3 MAYIS (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)

4 MAYIS (BAYRAMIN 3. GÜNÜ)

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yapılan açıklamaya göre; daha sonraki günler sıcaklıklar azalarak mevsim normalleri civarına düşecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2022

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı, On Bir Ayın sultanı Ramazan ayı sonrası üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Ramazan Bayramı, icri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, ramazan ayının son günü olan arifedir.

RAMAZAN BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan Bayramı'nda yapılması gereken ibadet ve törenlerin İslam Peygamberi Hazreti Muhammed tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. İlk Ramazan Bayramı’yla ilgili işlemler de Hazreti Muhammed tarafından yapılmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI'NA NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİYOR?

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için Ramazan ismiyle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? (‘kuru sıcak’) kökünden gelir. Bunun nedeninin Ramazan orucu ibadetinin ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olması olarak görülüyor.

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmiştir. Iyd bayram demektir.

Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir.

Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

