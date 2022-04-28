HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji açıkladı: İşte 2-4 Mayıs hava durumu!

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji açıkladı: İşte 2-4 Mayıs hava durumu!

28.04.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı tatil planı yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan bayramın son günü 4 Mayıs Çarşamba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı'na ilişkin hava durumu değerlendirmesini gün gün açıkladı. Peki Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte 2-4 Mayıs hava durumu...

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji açıkladı: İşte 2-4 Mayıs hava durumu!

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, şimdiden internette araştırma yapmaya başladı. Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Peki Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? Yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

İşte Ramazan Bayramı'nda gün gün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde beklenen hava durumu:

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

1 MAYIS (ARİFE)

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

2 MAYIS (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

3 MAYIS (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

4 MAYIS (BAYRAMIN 3. GÜNÜ)

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yapılan açıklamaya göre; daha sonraki günler sıcaklıklar azalarak mevsim normalleri civarına düşecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2022

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı, On Bir Ayın sultanı Ramazan ayı sonrası üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Ramazan Bayramı, icri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, ramazan ayının son günü olan arifedir.

RAMAZAN BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan Bayramı'nda yapılması gereken ibadet ve törenlerin İslam Peygamberi Hazreti Muhammed tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. İlk Ramazan Bayramı’yla ilgili işlemler de Hazreti Muhammed tarafından yapılmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI'NA NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİYOR?

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için Ramazan ismiyle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? (‘kuru sıcak’) kökünden gelir. Bunun nedeninin Ramazan orucu ibadetinin ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olması olarak görülüyor.

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmiştir. Iyd bayram demektir.

Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir.

Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu açıkladı: HDP'li vekile izin vermedik!Bakan Soylu açıkladı: HDP'li vekile izin vermedik!
DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!
Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

İlginizi Çekebilir

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!

Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.