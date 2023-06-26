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Bayram yoğunluğu: 'Sakin şehir' unvanına sahip o mahallenin nüfusu 15 kat arttı!

26.06.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar tatil beldelerine akın ediyor. Muğla'nın Ula ilçesinde 4 bin nüfuslu bir mahallenin nüfusu tam 15 kat arttı. 'Sakin şehir' unvanı bulunan mahallede şu an nüfus 60 bin dolaylarında.

Bayram yoğunluğu: 'Sakin şehir' unvanına sahip o mahallenin nüfusu 15 kat arttı!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla vatandaşlar ya memleketlerine ya da sahil kesimlerine akın ediyor. Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Muğla'da da durum değişmedi. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinin nüfusu 4 bin iken tatilci akınıyla 15 kat artarak 60 bine yükseldi. Mahallenin son hali havadan görüntülendi.

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ADIM ATACAK YER KALMADI

Havadan görüntülenen 'Halk Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor.

Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Akyaka'da nüfus patlamasına neden oldu.

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Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü 'Sakin Şehir' unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 15 kat artıp 60 bine ulaştı. Mavi bayraklı 'Halk Plajı'ndaki yoğunluk ise havadan görüntülendi. (DHA)

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Kurban Bayramı Muğla

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