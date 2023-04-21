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Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

21.04.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram'da AVM'lerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edilecek. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Bayramın 1. günü AVM'lerin çalışma durumuna ilişkin sorgulamalar yapılıyor. Peki, Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı için geri sayım sona erdi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan (Cuma-Pazar) tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihlerde birçok kurum ve kuruluş resmi tatile girecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü AVM'leri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdırlar. İşte bayramda AVM çalışma saatleri...

BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Bayramda AVM'ler açık olacak. Geçtiğimiz bayramlarda alışveriş merkezlerinin çalışma günlerinde değişiklik olmamıştı. Dolayısıyla aksi açıklanmadığı müddetçe Ramazan Bayramı'nda da AVM'ler hizmet verecek.

avm

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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