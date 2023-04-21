Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı için geri sayım sona erdi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan (Cuma-Pazar) tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihlerde birçok kurum ve kuruluş resmi tatile girecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü AVM'leri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdırlar. İşte bayramda AVM çalışma saatleri...
Bayramda AVM'ler açık olacak. Geçtiğimiz bayramlarda alışveriş merkezlerinin çalışma günlerinde değişiklik olmamıştı. Dolayısıyla aksi açıklanmadığı müddetçe Ramazan Bayramı'nda da AVM'ler hizmet verecek.
23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar