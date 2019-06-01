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Bayramda doğru beslenme tüyoları

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

Dr.

Bayramda doğru beslenme tüyoları

Dr. Fevzi Özgönül, bayramda doğru beslenme tüyolarını açıkladı.
Ramazan ayının artık sonlarına doğru yaklaştığımızı dile getiren Dr. Fevzi Özgönül, “Bu ay boyunca neredeyse 17 saat aç ve susuz kaldık, ibadetlerimizi yerine getirdik. Böylelikle hem sevap kazandık hem de vücudumuzu resetleyip daha sağlıklı bir sindirim sistemine kavuştuk. Ramazan Bayramının ilk gününden itibaren oruçlu beslenme biçiminizden çıkıp eski düzeninize geçeceksiniz. Ramazan boyunca sindirim sisteminiz güçlendi. Bu sayede gece geç saatlerde yemek yeseniz bile yediğiniz yiyecekler çok daha iyi sindirildiği için sindirim sisteminiz rahatsız olmadı. Bayramda normal düzenimize dönmemize rağmen bu Ramazan boyunca edindiğimiz güzel alışkanlıklara devam etmemiz gerekiyor. Bu alışkanlıklara gelince; Ramazan ayı içerisinde edindiğimiz en güzel alışkanlıklardan biri ara öğünlere ihtiyaç duymadan kendimizi daha sağlıklı hissettik ve günde sadece iki öğün beslenerek lüzumsuz yemek israfından kurtulduk. Bedenimiz düzenli saatlerde yemek yemeye alıştı ve sindirim sistemimiz dinlenerek kendisini yenileyebildi. Kötü beslenme alışkanlıklarından da uzaklaştık” diye konuştu.
Dr. Fevzi Özgönül, bayramda sindirim sistemi için şu önerilerde bulundu:
"Bayram namazını kıldıktan sonra Ramazan ayı boyunca sahurda yaptığımız gibi güzel bir kahvaltı ile güne başlayalım. Kahvaltı yaptıktan sonra öğlen öğününe kadar geçen zamandaki arada bir şey yememeye özen gösterelim. Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı ikramları geri çeviremeyeceğimiz için büyüklerimizin ziyaretlerini ikindi vaktine bırakmalıyız. Sabah yapacağımız ziyaretlerde içecek ikramlarını kabul edebilirsiniz fakat yiyecek ikramlarını geri çevirmeye özen gösterelim. Öğlen vaktini mutlaka kendimize ayıralım ve güzel bir öğlen yemeği yiyelim. Öğlen yemeğinden sonra en az 3-4 saat hiç bir ziyaret gerçekleştirmeyelim. Bayramı bu şekilde sorunsuz atlattıktan sonra akşam mümkün olduğunca hafif pişmiş sebze yemekleri ve çorba türü yemekler ile geçiştirelim. Geceleri pişmemiş sebzelerden yani salatalar ve meyvelerden uzak durmamız gerekiyor. Eğer bu kurallara uyarsak ve aralarda bir şey yemezsek uzun yıllar sağlıklı yaşayabiliriz ve her yıl Ramazan ayında çok daha rahat orucumuzu tutabiliriz.”

Bayramda doğru beslenme tüyoları

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