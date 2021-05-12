HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayramda Getir ve Yemek Sepeti çalışıyor mu? Online yemek siparişleri kaça kadar?

Bayramda Getir ve Yemek Sepeti çalışıyor mu? Online yemek siparişleri kaça kadar?

12.05.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son gününe girerken, vatandaşlar online yemek siparişi veren firmaların çalışma saatlerini de merak ediyor. 30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sürecinde, getirilen birçok yasağın yanında Getir ve Yemek Sepeti gibi online siparişle hizmet veren firmaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilmişti. Peki, Getir ve Yemek Sepeti çalışma saatleri ne?

Bayramda Getir ve Yemek Sepeti çalışıyor mu? Online yemek siparişleri kaça kadar?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde online siparişle yemek hizmeti veren firmaların kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. Getir market alışverişi ve Yemek Sepeti’nin market hizmeti veren Banabi’ uygulaması Ramazan ayı boyunca saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verebiliyordu. Peki Bayramda Getir ve Yemek Sepeti kaça kadar açık?

yemeksepeti

ONLİNE YEMEK SİPARİŞİ KAÇA KADAR?

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrimiçi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, Ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

banabi

ONLİNE MARKET SİPARİŞİ KAÇA KADAR?

Getir market ve Banabi’ uygulaması Ramazan ayı boyunca saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verebiliyordu. Tam kapanma süreci bitimine kadar, Bayram’da dahil online market alışverişleri yine aynı saatler arasında devam edecek.

ARİFE GÜNÜ AÇIK OLAN YERLER NERELER?

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

market8

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Teravih namazı ne zaman bitecek?Teravih namazı ne zaman bitecek?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ramazan tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Bakan Koca: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

MEB'den 17 Mayıs açıklaması

MEB'den 17 Mayıs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.