Bayramda Getir ve Yemek Sepeti çalışıyor mu? Online yemek siparişleri kaça kadar?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde online siparişle yemek hizmeti veren firmaların kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. Getir market alışverişi ve Yemek Sepeti’nin market hizmeti veren Banabi’ uygulaması Ramazan ayı boyunca saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verebiliyordu. Peki Bayramda Getir ve Yemek Sepeti kaça kadar açık?

ONLİNE YEMEK SİPARİŞİ KAÇA KADAR?

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrimiçi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, Ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

ONLİNE MARKET SİPARİŞİ KAÇA KADAR?

Getir market ve Banabi’ uygulaması Ramazan ayı boyunca saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verebiliyordu. Tam kapanma süreci bitimine kadar, Bayram’da dahil online market alışverişleri yine aynı saatler arasında devam edecek.

ARİFE GÜNÜ AÇIK OLAN YERLER NERELER?

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.