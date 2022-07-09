HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayramda hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler acil açık mı, kapalı mı? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Bayramda hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler acil açık mı, kapalı mı? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

09.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda hastanelerin acil bölümlerinin ile sağlık ocakları ve polikliniklerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Bugün, Kurban Bayramı'nın ilk günü. Acil bir durum üzerine hastaneye gitmek durumunda olan kişiler konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki bayramda hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler acil açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizde...

Bayramda hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler acil açık mı, kapalı mı? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı sebebiyle çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı sebebiyle internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Bugün sağlık ocakları, poliklinikler acil açık mı, kapalı mı? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Bayramda hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler, acil açık mı, kapalı mı? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bayramda hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak.

13-14 Temmuz idari izin sayılıyor. Bundan dolayı 13'ünde tatil sona eriyor ve işlerinin başına geçiyorlar.

Bayramda hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler, acil açık mı, kapalı mı? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

BAYRAMDA ACİL SERVİSLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı boyunca acil servisler 7/24 sürekli olarak açık olacak.

Bayramda hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler, acil açık mı, kapalı mı? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERi

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurban pazarında uçsuz bucaksız kuyruk! Herkes oraya akın ettiKurban pazarında uçsuz bucaksız kuyruk! Herkes oraya akın etti
Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla dolduKonya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu
Bir günde 40 bin araç giriş yaptı! Trafik durma noktasına geldiBir günde 40 bin araç giriş yaptı! Trafik durma noktasına geldi
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı sağlık ocağı hastane çalışma saatleri kurban bayramı 2022 poliklinik sağlık ocağı açık mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin…

Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin…

Fenerbahçe'de mutlu son! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'de mutlu son! İstanbul'a geliş tarihi...

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Bahçeli'den sert tepki: Anarşist kılıklı...

Bahçeli'den sert tepki: Anarşist kılıklı...

İlginizi Çekebilir

Bilmemek ayıp değil! Biliyormuş gibi yapmak ayıp

Bilmemek ayıp değil! Biliyormuş gibi yapmak ayıp

Çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı

Çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Ünlü sporcudan çok konuşulan poz! Göğüslerini elleriyle kapattı

Ünlü sporcudan çok konuşulan poz! Göğüslerini elleriyle kapattı

Dehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldı

Dehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.