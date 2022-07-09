Bayramda hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler, acil açık mı, kapalı mı? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı sebebiyle çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı sebebiyle internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Bugün sağlık ocakları, poliklinikler acil açık mı, kapalı mı? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bayramda hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak.

13-14 Temmuz idari izin sayılıyor. Bundan dolayı 13'ünde tatil sona eriyor ve işlerinin başına geçiyorlar.

BAYRAMDA ACİL SERVİSLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı boyunca acil servisler 7/24 sürekli olarak açık olacak.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERi

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

