Bayramda hava nasıl olacak? 10-11-12 Temmuz'da İstanbul ve diğer şehirlerde hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

Aylardır heyecanla beklenen Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle başladı. Kurban Bayramı bu sene 9 ve 12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Vatandaşlar bu süreçte "Bayramda hava durumu nasıl olacak?" sorusunu merak ediyor. İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış, vatandaşları meraklandırdı. Peki bayramın diğer günlerinde hava nasıl olacak?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Akraba, aile ve sevdikleri için yollara çıkan vatandaşlar İstanbul ve ülkenin diğer illerinde hava durumunu, yağış olup olmadığını sorguluyor. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in açıklamalarına göre Marmara bölgesinde yağmur ve rüzgarlı hava söz konusu olacak. Bayramın ilk günü yani Cumartesi günü Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Assos ve Çanakkale kıyılarında gün içi yağmur geçişleri görüleceği ifade edilmişti.

Cumartesi için ayrıca İstanbul’da çok şiddetli bir yağmur beklenmediği söylenmişti ancak güneye doğru indikçe İzmir’e kadar yağmurla karşılaşılacağı ifade edildi.

10 Temmuz Pazar günü ise İstanbul-Tekirdağ boyunca yer yer kuvvetli yağmur beklendiği açıklanırken, Çanakkale-Edirne bölümünde ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak geçişleri oluşabileceği biliniyor.

Ayrıca Pazar günü Erikli, Marmara Ereğlisi, Silivri, Selimpaşa hattında hava kapalı ve yağmurlu şekilde görünmekte. Bu sebeple buralarda planları olan vatandaşların dikkatli olmasında fayda var.

11 Temmuz Pazartesi günü ise yağmurların Marmara ve Karadeniz bölgelerinde daha dar alanlarda süreceği ifade edildi. Ayrıca yağış artık zayıf olarak sürebilecek.

Hafta boyu genel olarak hava sıcaklıkları Marmara’da 25°C seviyesinde, Ege bölgesinde 30°C, Akdeniz’de de 29-32 derece aralığında olacak. Bayramda hava aşırı sıcak olmayacak ve mevsim ortalamalarında sıcaklık düzeyiyle bayram günleri tamamlanacak.

